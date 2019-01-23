У Криму різко погіршився стан заарештованого активіста Бекірова – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в анексованому Росією Криму «різко погіршився» стан здоров’я заарештованого кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

«З інформації, що надходить з Криму, різко погіршився стан здоров'я Едему Бекірова, незаконно затриманого російськими окупантами і який перебуває в Сімферопольському СІЗО. Судячи з усього, це наслідки застосування до нього інсуліну в умовах СІЗО», – написав Чубаров у Facebook.

У російському управлінні Федеральної служби виконання покарань у Криму не коментують інформацію Чубарова.

На початку січня рідні Бекірова повідомили про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.