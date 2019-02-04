Лікарі стверджують, що активіст Бекіров може перебувати в СІЗО, незважаючи на хворобу – адвокат

Адвокат заарештованого в анексованому Росією Криму Едема Бекірова Олексій Ладін отримав висновок медекспертизи, в якому мовиться, що наявні у активіста захворювання не перешкоджають його перебуванню в СІЗО. Про це повідомляє об’єднання «Кримська солідарність».

Висновок зроблено на основі аналізів, взятих під час перебування Бекірова на медичному обстеженні в лікарні імені Семашко в Сімферополі.

Рідні Бекірова заявляли про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.