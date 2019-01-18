Кримськотатарського активіста Бекірова готують до виписки з лікарні в СІЗО – адвокат

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в анексованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, готують до виписки з лікарні імені Семашка в Сімферополі. Про це кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Олексій Ладін.

За словами адвоката, повідомлення про виписку підзахисного він отримав від лікаря-ендокринолога.

«Ендокринолог, а також інші фахівці, які його оглядали – отоларинголог, кардіолог, хірург, пульмонолог, терапевт – готують виписний епікриз. За словами ендокринолога, немає показань для подальшого утримання Бекірова у відділенні: йому призначено інсулін, зараз рівень цукру компенсований. У мене немає інформації, чи є показання від кардіолога або інших фахівців. Наскільки знаю, кардіолог, пульмонолог, отоларинголог й інші його вже оглядали», – розповів Ладін.

Адвокат висловив припущення, що Едема Бекірова повернуть в СІЗО. При цьому адвокат повідомив, що його не допустили до Бекірова в лікарню, незважаючи на те, що напередодні заступник керівника СІЗО Сімферополя Дмитро Мінко стверджував, що для допуску «ніякої санкції керівництва не треба, необхідний тільки ордер і адвокатське посвідчення».

Ладін назвав це порушенням права на захист і заявив, що оскаржить дії співробітників російської служби з виконання покарання в Криму.

У лікарні імені Семашка в Сімферополі поки що не підтверджують цю інформацію.

Раніше Бекірова перевели з СІЗО Сімферополя на медичний огляд у відділення ендокринології клінічної лікарні імені Семашка.

Рідні Бекірова повідомили про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.