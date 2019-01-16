«Стан поганий, але стабільний» – адвокат відвідав кримськотатарського активіста Бекірова

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в анексованому Росією Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, помістили у відділення ендокринології клінічної лікарні імені Семашка в Сімферополі. Як повідомив кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Олексій Ладін, стан Бекірова – «поганий, але стабільний».

«Сьогодні відвідав його в лікарні. Стан поганий, але стабільний. Проблеми з тиском і ногою, страждає від судом, сказав, що не спав майже всю ніч. Після огляду ендокринолога і призначення лікування в нього стабілізувався цукор», – розповів Ладін.

За словами адвоката, 16 січня Бекірова також оглянуть пульмонолог і кардіолог. Після цього йому призначать комплексне лікування. Захисник очікує, що медобстеження дасть незаперечні підстави для зміни запобіжного заходу Бекірова на домашній арешт.

Бекірова 15 січня вивезли на медичний огляд із СІЗО до лікарні імені Семашка в Сімферополі.

Рідні Бекірова повідомили про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.