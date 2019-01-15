У Сімферополі кримськотатарського активіста Бекірова вивезли з СІЗО до лікарні

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, вивезли на медичний огляд до Клінічної лікарні імені Семашка в Сімферополі. Про це кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Олексій Ладін.

Раніше Ладін повідомляв, що Едема Бекірова, незважаючи на обіцянки, не вивезли на медичний огляд 14 січня.

Рідні Бекірова повідомили про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.