Інсулін не допомагає – адвокат про стан Бекірова

Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого російські слідчі в окупованому Криму звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, не допомагає призначений після медичного огляду інсулін. Через це у Бекірова, який перебуває в слідчому ізоляторі, зберігається підвищений рівень цукру в крові, а також з'явився біль у серці, повідомив 15 лютого сайту Крим.Реалії адвокат Іслям Веліляєв.

«У нього постійно високий тиск і рівень цукру. Це при тому, що йому тричі на день роблять ін'єкцію інсуліну. Раніше, коли він брав таблетовані препарати від цукру, вони йому допомагали, рівень цукру був у межах норми. Крім того, через те, що йому колють інсулін, у нього з'явився біль у серці і задишка. Інсулін, як відомо, дає навантаження на серце. Спить він все так само, сидячи, так йому легше», – пояснив адвокат.

Захист планує домогтися вивезення Бекірова в одну з міських лікарень Сімферополя для повторного медичного огляду.

У Федеральній службі виконання покарань Росії поки не коментували заяву адвоката про стан Бекирова.

5 лютого омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що стан активіста надкритичний.

Рідні Бекірова заявляли про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.