Денісова вимагає від Москалькової сприяти наданню медичної допомоги Грибу і Бекірову

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає від своєї російської колеги Тетяни Москалькової сприяти наданню належної медичної допомоги Павлові Грибу і Едему Бекірову, яких утримують у Росії й окупованому нею Криму.

«За результатами обстежень Ростовського діагностичного центру, були зроблені висновки щодо стану Гриба як російськими, так і українськими лікарями. Павло терміново потребує хірургічного втручання і лікування. Незважаючи на зазначене, українського лікаря, який прибув до Ростова-на-Дону 18 лютого, не було допущено. У побаченні відмовили навіть матері Павла і українському консулу. Його стан неможливо було оцінити, адже судове засідання не відбулося», – написала Денісова у Facebook після зустрічі з Москальковою.

Подібна ситуація з ненаданням медичної допомоги, за її словами, склалася з Едемом Бекіровим, якого утримують на території окупованого Криму. «Чоловікові теж зробили обстеження, але все його лікування звелося до трьох ін’єкцій інсуліну в день. При цьому, я продовжую отримувати інформацію про погіршення стану його здоров’я», – заявила омбудсмен.

19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні в терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону. Судові слухання почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення. У листопаді Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

30 січня 2019 року голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що стан здоров’я українця критичний, до того ж за час перебування в СІЗО в нього з'явилися «нові складні захворювання».

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.