Денісова провела переговори з Москальковою в коридорі парламенту Греції

Український омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що була змушена зупинити свою російську колегу в коридорі грецького парламенту, щоб поспілкуватися з нею про утримуваних у Росії українців. Російська сторона офіційно не підтвердила час планованої в Греції зустрічі омбудсменів, додала Денісова.

«Обговорили питання щодо медичної допомоги пораненим військовополоненим морякам і призначеного їм РФ обстеження. Я наголосила, що обстеження – це не лікування. Василь Сорока, Андрій Ейдер та Андрій Артеменко потребують негайної госпіталізації та кваліфікованої допомоги лікарів, а не поверхневих оглядів. Зауважила також про погіршення стану здоров’я Павла Гриба й Едема Бекірова. Їх досі не забезпечено повноцінним лікуванням, незважаючи на наявність медичних висновків про надкритичний стан здоров’я», – написала Денісова у Facebook 21 лютого.

За її словами, Москалькова також заявила, що не має повноважень займатися питаннями обміну утримуваними особами між Україною й Росією.

«Водночас, я нагадала їй, що представник РФ у Трьохсторонній контактній групі Борис Гризлов на останньому засіданні ТКГ зазначив, що саме Москалькова має займатися цим питанням. Блокування процесу обміну та ненадання відповіді з цього питання Україні засвідчує, що російській стороні не цікава доля своїх громадян», – додала омбудсмен.

Раніше 21 лютого Людмила Денісова висловила протест і звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової стосовної її спільних візитів з колишньою уповноваженою з прав людини Ніною Карпачовою до поранених українських військовополонених у Москві.

Москалькова пояснила, що Карпачова є не тільки громадянкою України, але і представником незалежного міжнародного правозахисного співтовариства, віце-президентом Європейського інституту омбудсменів, діяльність якого «довела свою ефективність і спрямована виключно на просування і захист прав і свобод людини і громадянина».

Людмилі Денісовій, попри звернення, російська влада не дозволила зустрітися з захопленими українськими моряками, яких утримують у СІЗО в Москві.