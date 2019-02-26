У «Мистецькому арсеналі» почався форум «Окупований Крим. 5 років опору». Основна частина форуму – три панельні дискусії за участі політиків, дипломатів та правозахисників – запланована на 27 лютого. Серед інших, цього року до обговорень долучається спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Окрім того, гості форуму мають змогу побачити виставку «Дивовижні історії Криму», що об’єднує арт-об’єкти та історичні артефакти, пов’язані з усіма цивілізаціями, що базувалися на півострові.