Під Одесою під час візиту Порошенка, Йованович та Волкера затримали «групу молодиків» – поліція

У Одесі затримали поліція затримала групу молодих людей, що приїхали в місто «похитати трубу», тоді як туди з візитом приїхали президент України Петро Порошенко, посол США в Україні Марі Йованович та спецпредставник США в Україні Курт Волкер. Про це повідомив радник начальника Головного управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

«Це зараз вже справа слідчих з’ясувати, хто саме і з якою метою направив сьогодні до Одеси з Києва групу проплачених молодиків, що зовсім нещодавно так само були помітні в інших регіонах, де здійснювали незрозумілі провокації, імітуючи протести праворадикальних сил під прапором якоїсь «Традиції та порядок». Але це вам не Житомир, де нещодавно вони побили вікна ОДА, тому вся оця проплачена тітушня була тільки що зупинена ще на під’їздах до Одеси, де потрапила у засідку силовиків Поліція Одеської області на чолі з «Кривавим Іщем», – написав Форостяк у Facebook.

За його словами, наразі поліція ідентифікує затриманих, та з’ясовує їх наміри і замовника.