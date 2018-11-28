В Одесі Гриценка закидали яйцями та побили його прихильника

В Одесі політику Анатолію Гриценку вручили гарбуз і обкидали яйцями, а потім побили його прихильників. Конфлікт відбувся перед зустріччю із активістами та радіоефіром, які мали відбутися в одному з офісних центрів міста. Деталі Радіо Свобода розповів активіст і очевидець початку конфлікту Павло Ленець.

«Ми під’їхали разом до центру, нам перегородили дорогу десь 15 «тітушок». Вони не пропускали нас всередину центру – а нас було до п’яти людей. Вони почали ображати Гриценка, вручили йому гарбуза зі словами «такий кандидат нам не потрібний» і почали жбурляти в нас яйцями», – розповів Ленець.

Гриценко із прихильниками сіли в машину та від’їхали на два квартали від бійки, але в цей час до офісу почали підтягуватися інші активісти. Їхня зустріч перетворилася на бійку, говорить інший очевидець Андрій Юсов.

«Коли Гриценко від’їхав, то «тітушки» просто і далі робили те, що вони вміють – кидали яйцями та били активістів. Поліція використала газ проти «тітушок», але коли ті почали втікати, то правоохоронці за ними не погналися», – розповів Юсов.

Через конфлікт ефір на радіостанції довелося скасувати, але зустріч із прихильниками політик провів, говорять очевидці. Зв’язатися із самим політиком на момент виходу новини не вдалось. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.