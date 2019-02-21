Спецпредставник США презентував сайт про агресію Росії в Україні

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні.

«Наш новий сайт «Протидія російській агресії в Україні» – інноваційна спроба використати знімки з супутників, карти і статистику, щоб деталізувати вплив російської агресії в Україні», – написав спецпредставник США у Twitter 21 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.