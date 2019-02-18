Спецслужби Росії здійснили 27 провокацій міжнаціональних конфліктів за 2 роки – СБУ

За 2 роки російські спецслужби організували в Україні 27 провокацій, спрямованих на розпалювання міжнаціональних конфліктів, повідомили проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії у Службі безпеки України.

За даними СБУ, в 2017 та 2018 роках найбільше провокацій було спрямовано на загострення відносин між Україною та Польщею – 16 інцидентів. Метою ще п’яти були українсько-угорські відносини, чотири стосувалися етнічних болгар, ще два – румун.

Більшість інцидентів сталася в західних областях України, що межують з країнами ЄС.

«Завдання, по-перше, – посварити. По-друге, відразу створюється картинка російських ЗМІ. Щойно відбувається так званий терористичний акт, а насправді, спецоперація РФ, і майже одразу виходять сюжети в російських ЗМІ, які транслюються на Європу і США, через Russia Today, Sputnik та інші канали доставки інформації. Про територію хаосу в Україні, про неспроможність української влади контролювати ситуацію. Про те, що Європейський союз повинен відмовитися від України. Це фактично створення образу українського народу як украй націоналістичного, в дусі фейкової російської пропаганди», – заявив у коментарі Донбас.Реалії начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

У січні 2019 року розпочався судовий процес над трьома громадянами Польщі, яких підозрюють у підпалі угорського культурного центру в Ужгороді. Інцидент стався на початку лютого 2018 року. На суді один з підозрюваних заявив, що замовником нападу виступив німецький політичний активіст Мануель Оксенрайтер.

Більше про цю історію та роль у ній російських спецслужб можна прочитати у матеріалі «Атака на Угорський культурний центр: хто і навіщо провокує міжнаціональні конфлікти в Україні?»