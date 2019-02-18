Атака на Угорський культурний центр: хто і навіщо провокує міжнаціональні конфлікти в Україні?

Угорський культурний центр в Ужгороді намагалися підпалити громадяни Польщі – це вердикт офіційного слідства щодо інциденту, який стався рік тому. Але крапку у справі ще не поставили. Підозрювані замовником злочину називають німецького журналіста, який неодноразово відвідував окуповану частину Донбасу. Навіщо іноземцям провокувати в Україні міжнаціональні конфлікти і яку роль в цьому процесі відіграють російські спецслужби? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

4 лютого 2018 року в Ужгороді камери відеоспостереження зафіксували, як невідомі кидають запальну суміш в будівлю Угорського культурного центру.

«Дві особи кинули сюди «коктейль Молотова». Перший раз їм не вдалося, тоді вони згорнули куртку, підклали її і підпалили. І зафіксували це телефоном чи іншим пристроєм. Їм, мабуть, треба було відзвітувати перед замовниками», – припускає головний редактор телеканалу «21 Ужгород» Золтан Кулін.

На лаві підсудних у польському Кракові – троє підозрюваних у підпалі Угорського центру в Ужгороді опинилися у січні 2019 року. Всі вони – громадяни Польщі.

«Звинувачення були пред’явлені у зв’язку з розпалюванням або схилянням до розпалювання міжнаціональної ворожнечі між угорцями та українцями, через підпал будівлі товариства угорців в Ужгороді», – заявив прокурор Маріуш Садло.

Імена нападників правоохоронці, кажуть, встановили за лічені дні: двоє з них виявилися учасниками польського неофашистського руху «Фаланга», а третій, організатор, член місцевої ультраправої партії «Зміна».

Керівники таких організацій, які цілком підтримують терористичний режим на Донбасі

«Ми бачимо заяви керівників таких організацій, які цілком підтримують терористичний режим на Донбасі, які повністю визнають анексію Криму Росією. Є у нас факти, що окремі представники, які брали участь у бойових діях, належали на той час, як мінімум, до організації «Фаланга», – повідомив начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

Втім, за словами підозрюваних, напад на культурний центр – не їхня ініціатива. Стверджують: замовник злочину – німецький журналіст Мануель Оксенрайтер. За спробу підпалу поляки отримали півтори тисячі євро.

Його радше можна назвати політичним активістом

«Він – головний редактор журналу праворадикального спрямування Zuerst. Не можна сказати, що там дотримуються стандартів, за якими працюють німецькі журналісти. У Німеччині, звичайно, будь-яка людина може назвати себе журналістом. Тому я не можу цього заперечувати. Але, на мою думку, його радше можна назвати політичним активістом», – зауважив німецький журналіст Георг Хайль.

Навіщо ж німецькому активісту розпалювати міжнаціональну ворожнечу на Закарпатті? За інформацією Служби безпеки України, Оксенрайтер діяв в інтересах Кремля.

«Особа Оксенрайтера добре відома для спецслужб України. Він давно і плідно співпрацює зі спецслужбами Російської Федерації», – каже Ігор Гуськов.

У березні 2014-го Оксенрайтер приїжджає до Криму. В ефірі телеканалу Russia Today він розповідає про те, що бачить на півострові. Ось тільки ні російських військових, ні навіть будь-яких порушень під час так званого «референдуму» він не помічає.

«Повинен зізнатися, я дійсно бачив один російський танк, але ця військова машина стоїть тут ще з сорокових років минулого століття і з того часу з місця не рухалась… Я був на «референдумі». Я спостерігав за його ходом. Все пройшло абсолютно мирно… Я бачив, що люди були сповнені ентузіазму, вони сподівалися і хотіли стати частиною Росії», – говорив Оксенрайтер в ефірі Russia Today.

Після анексії Криму Оксенрайтер їде на Донбас. Тепер як міжнародний спостерігач. Спочатку в 2014-му, потім 2016-му і востаннє в минулому році – він не помічає ніяких порушень під час фейкових «виборів» в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР».

«Ми переконалися в тому, що «процес» проходить вільно і всі «кандидати» мають рівні права. Ми можемо також сказати, що робота організована дуже прозоро. Тут дуже уважно стежать за тим, щоб були дотримані всі європейські стандарти», – розповідав він.

В ефірі Russia Today Оксенрайтер коментує найрізноманітніші теми, пов’язані з Україною.

«Дії цього угруповання схожі швидше на спецоперацію, ніж на витівки екстремістів. Треба звикнути до думки, що «Правий сектор» – не просто радикальна організація. Ми знаємо, що він пов’язаний з міжнародним тероризмом», – заявляв німець.

У СБУ є своє пояснення такої популярності німецького активіста на російському телебаченні.

Створення фейку щодо того, що міжнародна спільнота визнає прозорість та легітимність так званого «референдуму» в Криму

«Створення фейку щодо того, що міжнародна спільнота визнає прозорість та легітимність так званого «референдуму» в Криму. Про те, як народ Криму «вільно дихає» після звільнення від України. Про фейкові злочини української влади, в тому числі спецслужб – все те, про що ставили завдання спецслужби Російської Федерації», – каже Ігор Гуськов.

Ще одним доказом на користь заяв СБУ може бути організація, заснована Оксенрайтером у 2016 році.

Активіст є керівником «Німецького центру євразійських досліджень», а його заступник – польський політичний діяч Матеуш Піскорський. Він вже понад два роки перебуває під арештом. Польські спецслужби звинувачують його в шпигунстві на користь Російської Федерації.

Піскорський – також лідер польської ультраправої партії «Зміна», до якої, за версією слідства, причетний один із затриманих за підпал культурного центру. Але на цьому політичні контакти Оксенрайтера не закінчуються. До недавнього часу він був помічником депутата Бундестагу Маркуса Фронмаєра. Ось вони разом роблять селфі на параді в окупованому Донецьку в 2015 році.

«Те, що залучаються представники, близькі до політичного бомонду – це якраз завдання спецслужб. Знайти і завербувати тих осіб, які якимось чином можуть впливати, чи прямо, чи опосередковано, на політичні рішення», – Ігор Гуськов.

Головний редактор телеканалу «21 Ужгород» Золтан Кулін проводить невелику екскурсію для «Донбас.Реалії». Зараз в приміщенні, яке намагалися підпалити в лютому минулого року – його редакція. Частково телеканал належить Товариству угорської культури.

«Це була зала засідань. Все згоріло: всі документи, всі столи, всі картини. Слава Богу, тоді ніхто тут не перебував», – каже Золтан Кулін.

Ремонт тут не закінчили досі. Справа в тому, що минуло року культурний центр атакували двічі. І якщо після візиту поляків наслідків практично не залишилося, то через три тижні напад був вже більш підготовлений.

«У це вікно поклали вибухівку, яка через декілька хвилин тільки вибухнула. І після цього тут повністю були винесені вікна. Вигоріли всі ті кімнати, куди ми ходили», – розповідає Кулін.

Чіткий задум був – розсварити, розхитати область, щоб тут виник конфлікт на міжнаціональному ґрунті між українцями та угорцями. Росія за цим стояла

За даними СБУ, за останні два роки в Україні з подачі російських спецслужб 27 разів влаштовували провокації, спрямовані на розпалювання міжетнічної ворожнечі. П’ять із них – на Закарпатті.

«Чіткий задум був – розсварити, розхитати область, щоб тут виник конфлікт на міжнаціональному ґрунті між українцями та угорцями. Росія за цим стояла. Таким чином вона хотіла показати Євросоюзу, що у нас є джерела нестабільності не лише на Донбасі, але і прямо на кордоні з країнами Євросоюзу», – зазначає заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

Роль Оксенрайтера в підпалі Угорського культурного центру почала розслідувати німецька прокуратура. Сам активіст в переписці з журналістом Радіо Свобода заперечив свою причетність до інциденту.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: