Кінець ядерної угоди між США і Росією: що це означатиме для України?

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США і Росією, схоже, незабаром стане історією. Але чи означає це початок нової гонки озброєнь? І чи зможе Україна тепер створювати ракети, здатні вразити ціль на відстані 500, 1000 і більше кілометрів? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Під землею, у капсулі, що здатна витримати ядерний удар – місце, що нагадує космічний корабель.

«Саме звідси могли по команді запуститися 10 міжконтинентальних балістичних ракет», – каже інженер музею ракетних військ стратегічного призначення Едуард Сабіров.

Це командний пункт 46-ї ракетної дивізії. Радянський секретний об’єкт в Україні перетворили на музей. Сабіров в армію прийшов за часів перебудови – тепер розповідає відвідувачам про власний досвід.

«Під час навчань ми повертали ключі, натискали кнопки, перевіряючи апаратуру, але ракета, звісно, не вилітала. Так, чергував, міг натиснути кнопку – так ми були виховані», – розповідає інженер.

Колись бойові ядерні ракети – тепер музейні експонати. Тут, у Миколаївській області, окрім зброї, здатної вдарити по США, свого часу були розміщені й ракети середньої дальності.

Балістична ракета здатна вразити ціль на відстані дві тисячі кілометрів. Р-12 – розміщення такої зброї на Кубі у 1962 році спричинило відому Карибську кризу, яка заледве не перетворилася на ядерну війну.

На озброєнні СРСР Р-12 були до 1990 року. Останні знищили саме за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

«Повна довжина у неї – 22 метри і 10 сантиметрів. Вона у нас перебувала в будинку офіцерів у дивізії, не могла в повну довжину вміститися, тому центральну її частину вирізали, вкоротили, щоб зібрати», – показує тепер вже експонат Сабіров.

Чому США і Росія уклали цей договір, чому хочуть розірвати?

За Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності кінця 1980-х США і Радянський Союз знищили і зобов’язались не виробляти комплекси ракет наземного базування середньої дальності – від 1000 до 5,5 тисяч кілометрів, а також малої дальності – від 500 до 1000 кілометрів.

У часи Холодної війни під прицілом СРСР була вся Європа. А в зоні досяжності США і союзників була Москва.

«Цей договір в першу чергу був цікавий Радянському Союзу на той момент, тому що насправді нарощування присутності Сполучених Штатів в Європі фактично нівелювало значення протиповітряної оборони Радянського Союзу», – зазначає головний редактор журналу Ukrainian Defense Review Антон Міхненко.

Вперше офіційно про порушення Росією договору сказано у звіті Держдепартаменту США у 2014 році. Під підозрою – ракета 9М729, нібито здатна вражати ціль на відстані понад 500 кілометрів. Російська Федерація звинувачення відкидала і у січні продемонструвала суперечливу зброю в експоцентрі «Патріот».

«Якщо вже ставиться питання, щоб переконати іншу сторону в підозрах, ракету треба було показувати або на полігоні, або в частині, або на виробництві. Вони не показали саму ракету, вони показали контейнер, по якому нічого не можна було зрозуміти, навпаки, запідозрити ще більше», – каже завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Відтак, якщо протягом півроку 9М729 не знищать, договір буде розірвано. Окрім Росії і Сполучених Штатів Америки, формально учасниками ДРСМД є Білорусь, Казахстан і Україна.

На місці українців я б запитав себе: «А чому я повинен виконувати угоду, з якої виходять і росіяни, і американці?»

«На місці українців я б запитав себе: «Ачому я повинен виконувати угоду, з якої виходять і росіяни, і американці?». Якщо договір про ракети середньої і малої дальності припиняє діяти, то і заборони, введені цим договором, теж зникають, і в України не буде юридичних зобов’язань не створювати такі ракети», – каже Радіо Свобода заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії у 2001-2004 роках Стівен Пайфер.

Що це означатиме для України і її роль у договорі?

«Колись всі радянські ракети середньої і малої дальності були українського виробництва – в 1970-х роках, потім їх кількість знижувалася», – розповідає Олексій Їжак.

Частину радянських ракет створювали в українському конструкторському бюро (КБ) «Південне». Зараз про військові проекти бюро відомо небагато. Там працюють над ракетним комплексом «Сапсан», або, як називають, експортний варіант «Грім-2». Минулого року його продемонстрували на День незалежності України.

На якій стадії проект зараз – у «Південному» не відповіли, посилаючись на секретність. Письмова відповідь на запитання «Донбас.Реалії» надійшла від Державного космічного агентства, яке курує роботу КБ.

У Міноборони на запит «Донбас.Реалії» поки не відповіли. Відомо, що «Сапсан» роблять на замовлення Саудівської Аравії. Минулої осені «Донбас.Реалії» спілкувалися з розробниками комплексу на виставці «Зброя і безпека». Ті назвали «Сапсан» аналогом російського «Іскандера».

«Для іноземного замовника ми можемо розробляти ракети дальністю 280 кілометрів. Для України ми можемо зробити – 500 кілометрів. Через відсутність фінансування це може на все життя розтягнутися, життя не вистачить. А в принципі це ось 3-4 роки випробувань. Ми плануємо десь через рік вже пуски перші зробити», – розповідав начальник сектору КБ «Південне» Сергій Миронюк.

«Зараз це не полетить на заборонену дальність суто фізично, але це та ж технологія, яка дозволяє досить швидко зробити ракету малої дальності», – каже Олексій Їжак.

Сьогодні найвідоміший український проект ракети – «Нептун». За даними КБ «Луч», перший наземний комплекс буде готовий вже через рік. Дальність польоту ракети – до 300 кілометрів, про більше мова поки не йде, кажуть фахівці.

Захід, європейські країни, Сполучені Штати, якщо ми будемо такі ракети створювати, будуть трохи на нас скоса дивитися

«Я впевнений однозначно, що, наприклад, захід, європейські країни, Сполучені Штати, якщо ми будемо такі ракети створювати, будуть трохи на нас скоса дивитися, а втратити ту підтримку, яку ми зараз маємо, нам напевно не варто її втрачати», – переконаний Антон Міхненко.

«Певні ракетні технології у нас точно не гірші, ніж все ще на Заході, наприклад, ракетне паливо, це, наприклад, системи телеметрії, ну і інші речі насправді, які ми могли б запропонувати країнам НАТО для спільної розробки і спільного інвестування», – каже старший науковий співробітник The Potomac Foundation Денис Гурак.

Якщо ДРСМД все ж таки стане історією, є два варіанти розвитку подій, упевнені опитані «Донбас.Реалії» експерти, – це новий договір із залученням Китаю та інших країн або ж гонка озброєнь. Наприклад, крилаті ракети «Калібр» Росія здатна перенести з кораблів на суходіл протягом двох років, каже Олексій Їжак:

У разі провалу договору нам потрібно хоч щось протиставити російським системам

«У разі провалу договору нам потрібно хоч щось протиставити російським системам. Для Росії це просто зробити, за кілька років вони можуть розгорнути біля наших кордонів ракети і меншою і середньої дальності. Якщо «Калібр» вони поставлять на землю, то вони будуть пробивати всю територію України аж до Карпат».

Ракетний потенціал України

Колись ядерна ракета, тепер музейний експонат – Р-12. Цю зброю виробляло КБ «Південне». У музеї ракетних військ відвідувачам розповідають про легендарне минуле українських ракет, але чи є у них майбутнє?

Ми можемо створити зброю. Єдине, що ми не поставимо туди – ядерну бойову головку

«Ми можемо створити зброю, а чому? Можемо створити, єдине, що ми не поставимо туди – ядерну бойову головку, а зброю можемо створити, щоб на великі відстані бойовий заряд доносився за короткий час – це найголовніше», – каже Едуард Сабіров.

Поки офіційні представники лише роблять заяви про ракетний потенціал України. А НАТО, за словами генерального секретаря альянсу, уже готується до світу без ядерної угоди і з більшою кількістю російських ракет у Європі.