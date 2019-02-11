Російські крилаті ракети загрожують значній частині Європи – німецьке ЗМІ

Недільний випуск видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив із посиланням на західні розвідувальні джерела, що Росія розмістила крилаті ракети 9M729 у місцях, про які раніше не повідомлялося. За цими даними, ракетні дивізіони розташовані в Північній Осетії, поблизу Моздока, і поблизу міста Шуя в Підмосков'ї.

Раніше було відомо, що установки крилатих ракет розташовані на випробувальному полігоні Капустін Яр в Астраханській області Росії і поблизу міста Камишлов, на схід від Єкатеринбурга.

Кожен із чотирьох російських ракетних дивізіонів 9M729 має чотири колісні пускові установки, на яких розміщені по чотири ракети, повідомляє німецька газета. Це означає, що Росія має у своєму розпорядженні щонайменше 64 таких ракети. Вони можуть бути оснащені як конвенціональними, так і ядерними боєголовками, уточнюється в публікації.

Маючи радіус дії до 2 тисяч 350 кілометрів, ракети з місць нинішньої дислокації можуть досягти цілей у Східній і Північній Європі, стверджують автори статті. За умови передислокації ракет на захід під загрозою може опинитися територія всіх європейських країн, виключаючи Португалію, йдеться в статті.

Російська сторона заявляє, що дальність польоту крилатих ракет 9M729 не перевищує 480 кілометрів.