Президент США Дональд Трамп збільшив допомогу Україні. А віце-президент США Майк Пенс на зустрічі з президентом України Петром Порошенком заявив: «Ми з Україною». Йдеться не лише про матеріальну допомогу, а й про підготовку нових санкцій проти Росії. США проти Путіна. Чого чекати Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політолог Григорій Перепелиця, керівник української редакції «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе та журналіст російської служби Радіо Свобода Михайло Соколов.