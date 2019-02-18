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18 Лютий 2019, Київ 19:27
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США проти Путіна. Чого чекати Україні?

США проти Путіна. Чого чекати Україні?
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Президент США Дональд Трамп збільшив допомогу Україні. А віце-президент США Майк Пенс на зустрічі з президентом України Петром Порошенком заявив: «Ми з Україною». Йдеться не лише про матеріальну допомогу, а й про підготовку нових санкцій проти Росії. США проти Путіна. Чого чекати Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політолог Григорій Перепелиця, керівник української редакції «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе та журналіст російської служби Радіо Свобода Михайло Соколов.

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