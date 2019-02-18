ЄС сподівається, що реформи в Україні триватимуть і до, і після виборів – Моґеріні

Євросоюз очікує, що «тенденція» впровадження програми реформ в Україні триватиме і протягом нинішнього виборчого року, і після, зазначила по завершенні засідання міністрів закордонних справ ЄС голова європейського дипломатичного корпусу Федеріка Моґеріні.

«Я сподіваюся, що ця тенденція реформ триватиме і протягом цього виборчого року, і після нього. Для нас важливі дві речі: повна відданість справі продовження програми реформ і політичних, й економічних. Ми очікуємо вільних і справедливих виборів, під міжнародним спостереженням. І якими б не були результати виборів, ЄС продовжуватиме співпрацю з українськими установами та населенням України», – заявила вона по завершенні наради лідерів європейських дипломатичних відомств.

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За словами Моґеріні, якщо «озирнутися на п’ять років назад, то нинішня Україна – це інша держава».

«Очевидно, що ще багато чого має бути зроблено і в економічних, і в соціальних реформах, у сенсі антикорупційному. Однак, якщо порівняти з тим, якою Україна була п’ять років тому, ця держава пройшла довгий шлях – і завдяки Угоді про асоціацію, і зоні вільної торгівлі, і угоді про лібералізацію візового режиму. Це було зроблено на користь українських громадян», – заявила керівник європейської дипломатії.

Засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 18 лютого було присвячене ситуації в Україні, консолідації підтримки ЄС посиленню санкцій щодо Росії, питанню звільнення українських моряків і політв’язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря і припинення російської військової агресії проти України.

Європейські міністри разом із головою зовнішньополітичного відомства України Павлом Клімкіним також обговорили питання надання гуманітарної та інфраструктурної підтримки півдню України та Приазов’ю.