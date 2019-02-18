Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Лютий 2019, Київ 19:31
Новини | Політика

ЄС сподівається, що реформи в Україні триватимуть і до, і після виборів – Моґеріні

За словами Моґеріні, якщо «озирнутися на п’ять років назад, то нинішня Україна – це інша держава»

Дивитись коментарі

Євросоюз очікує, що «тенденція» впровадження програми реформ в Україні триватиме і протягом нинішнього виборчого року, і після, зазначила по завершенні засідання міністрів закордонних справ ЄС голова європейського дипломатичного корпусу Федеріка Моґеріні.

«Я сподіваюся, що ця тенденція реформ триватиме і протягом цього виборчого року, і після нього. Для нас важливі дві речі: повна відданість справі продовження програми реформ і політичних, й економічних. Ми очікуємо вільних і справедливих виборів, під міжнародним спостереженням. І якими б не були результати виборів, ЄС продовжуватиме співпрацю з українськими установами та населенням України», – заявила вона по завершенні наради лідерів європейських дипломатичних відомств.

Читайте також: Нові санкції щодо Росії можуть з’явитися «протягом наступних тижнів» – Моґеріні

За словами Моґеріні, якщо «озирнутися на п’ять років назад, то нинішня Україна – це інша держава».

«Очевидно, що ще багато чого має бути зроблено і в економічних, і в соціальних реформах, у сенсі антикорупційному. Однак, якщо порівняти з тим, якою Україна була п’ять років тому, ця держава пройшла довгий шлях – і завдяки Угоді про асоціацію, і зоні вільної торгівлі, і угоді про лібералізацію візового режиму. Це було зроблено на користь українських громадян», – заявила керівник європейської дипломатії.

Клімкін про допомогу ЄС Донбасу, «Північний потік-2» та санкції для Росії – відео
Embed
Клімкін про допомогу ЄС Донбасу, «Північний потік-2» та санкції для Росії – відео

No media source currently available

0:00 0:01:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 18 лютого було присвячене ситуації в Україні, консолідації підтримки ЄС посиленню санкцій щодо Росії, питанню звільнення українських моряків і політв’язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря і припинення російської військової агресії проти України.

Європейські міністри разом із головою зовнішньополітичного відомства України Павлом Клімкіним також обговорили питання надання гуманітарної та інфраструктурної підтримки півдню України та Приазов’ю.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG