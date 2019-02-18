Нові санкції щодо Росії можуть з’явитися «протягом наступних тижнів» – Моґеріні

Одностайне рішення ЄС щодо нових санкцій стосовно Росії може бути ухвалене протягом кількох наступних тижнів, заявила голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні 18 лютого перед засіданням Ради міністрів закордонних справ співдружності.

«Ми не бачимо позитивних зрушень, тому країни ЄС донині завжди наголошували, що санкції будуть чинними. Водночас, з огляду на останні події, можуть бути ухвалені одноголосні рішення щодо нових санкцій протягом наступних кількох тижнів», – заявила Моґеріні.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики пояснила, що блок європейських держав у разі позитивних кроків завжди був готовий переглянути свій санкційний тиск. Однак, каже Моґеріні, те, що відбувається наразі, – свідчить про протилежне.

«Ми є свідками радше протилежного: на місцях ми бачимо дедалі більше негативних дій. Доки це триватиме, я передбачаю, що країни-члени ЄС далі залишатимуться згуртованими у їхній підтримці санкцій. І тих що вже існують, і можливих нових», – пояснила голова європейської дипломатії.

Єввропейський союз очікує від Росії повної реалізації Мінських угод та врегулювання ситуації на південному сході України.

«Мета санкцій полягає у тому, що одного дня їх скасують. Однак без позитивних зрушень країни ЄС завжди регулярно наголошували, що вони діятимуть і надалі, а в разі відсутності покращення, навіть посилюватимуться», – зазначила Моґеріні.

Зранку 18 лютого в Брюсселі перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах відбулася неформальна міністерська зустріч у форматі «Друзі України в ЄС + Україна». У ній взяв участь голова українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін.

На ній йшлося про ситуацію в Україні, яка є основною темою нинішнього засідання Ради ЄС, консолідація міжнародної підтримки через посилення санкцій щодо Росії, звільнення українських моряків та політв’язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря та припинення російської військової агресії проти України.

Міністри також обговорили питання надання підтримки Приазов’ю та спільні зусилля для захисту цілісності виборчого процесу як в ЄС, так і в Україні у 2019 році.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Клімкін заявляв, що 18 лютого ЄС офіційно оголосить про нові санкції проти Росії за захоплення у Керченській протоці українських моряків.