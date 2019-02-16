Лідерство США в об’єднанні Заходу на міжнародній арені обговорюють в Мюнхені

Найбільша делегація від США за всю історію Мюнхенської конференції з безпеки відвідала цей захід цього року. До делегації, яку очолив віце-президент США Майкл Пенс, входить в.о. голови Пентагона Патрік Шенеген, інші посадовці адміністрації Трампа а також біля 50 членів Конгресу США, включаючи спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі та голову комітету Сенату з міжнародних відносин Ліндсі Грема.

Однак, розмір делегації виявився недостатнім, щоб розвіяти сумніви учасників конференції у відданості США міжнародним альянсам а також готовності Америки продовжувати відігравати роль лідера Західного світу перед лицем міжнародних криз.

У своєму виступі на конференції Майк Пенс відповів критикам запевнивши, що США є лідером Заходу, а також висловивши підтримку міжнародним організаціям. Все ж Пенс підкреслив, що США насамперед керуються інтересами своєї країни.

Хто може зібрати шматочки світового пазла? Лише всі ми разом

В свою чергу, канцлер Німеччини Анґела Меркель виступила з потужною промовою на підтримку міжнародних альінсів. Усі кризи у світі зводяться до єдиного питання: чи ми підтримуємо багатосторонність, навіть, коли вона працює складно і повільно, або ні, зауважила канцлер.

«Хто може зібрати шматочки світового пазла? Лише всі ми разом», –виголосила вона на завершення промови.

Реагуючи на виступи, колишній посол США до НАТО Ніколас Бернс зауважив: «Тепер лідер Заходу – Меркель».

Анґела Меркель виступила надзвичайно потужно на захист демократії, НАТО та Європи

«Анґела Меркель виступила надзвичайно потужно на захист демократії, НАТО та Європи сьогодні в Мюнхені – це було повне відхилення політики Трампа «Америка понад усе». Кожен президент США з Рузвельта був лідером Заходу. Тепер таким лідером є Меркель», – написав він у Twitter.

Напередодні конференції колишні посли США до НАТО Ніколас Бернс та Даглас Лют опублікували звіт стосовно викликів, які постають перед НАТО. Під час підготовки звіту Бернс та Люте спілкувались з американськими та європейськими посадовцями, і дійшли висновку, що на жаль, склався консенсус що президент Трамп є «головною проблемою НАТО».

Єдність чи роз’єднаність?

«Мюнхен – це реквієм за Заходом». З також назвою вийшла 15 лютого колонка The New York Times за авторства Роджера Коена.

Конференція відбувається одразу після конференції в Варшаві, співорганізованій США і присвяченій безпеці на Близькому Сході.

«Під час конфереції в Варшаві Пенс розкритикував Німеччину, Францію та Британію за «намагання зруйнувати американські санкції» проти Ірану, наголошує автор і це, на його думку, створило напружене тло для Мюнхенської конференції.

Незважаючи на сумніви у лідерстві США, деякі політики в Мюнхені наполягали на непорушній єдності Заходу.

«Нас об’єднує відданість демократії, верховенству права, вільним виборам, релігійній толерантності, рівноправ’ю чоловіків та жінок», –наголосив німецький політик Девід Макаллістер, голова комітету з міжнародних відносин Європарламенту, цитує політика DW.

Мюнхенську конференцію з безпеки розглядають як ключовий щорічний форум світових лідерів, які збриаються з метою обговорити питання безпеки та конфліктів – як публічно, так і під час десятків зустрічей за зачиненими дверима, які відбуваються на заході.

Цьогорічна атмосфера – це атмосфера недобрих передчуттів, згідно з аналітиком Європейського інституту безпеки Флоренс Гауб, пише Голос Америки.

«Багато хто сумує за втратою старого світового порядку, коли все було більш передбачуване, або, щонайменше, видавалось передбачуваним. тому це усвідомлюють повільно», – говорить Гауб.

Тон виступів на конференції свідчить, що навіть серед союзників, напруга стосовно змін у світовому порядку зберігається.