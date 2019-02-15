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15 Лютий 2019, Київ 21:55
Новини | Політика

Мюнхенська конференція з безпеки: Порошенко і Столтенберґ обговорили агресію Росії

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ (архівне фото)

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У Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, в ході якої сторони обговорили агресивну політику Росії щодо України. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

«Обговорено шляхи посилення співпраці України з Альянсом у відповідь на існуючі загрози в акваторії Чорного та Азовського морів, зокрема з метою зміцнення потенціалу українських ВМС. У цьому контексті відзначено важливість очікуваного візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО, який також має продемонструвати незмінну підтримку Альянсом України у протидії агресії Росії», – йдеться в повідомленні.

За даними канцелярії українського президента, Єнс Столтенберґ поінформував Петра Порошенка про зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, на якій «закликав Росію звільнити українських моряків».

Коментарів очільника НАТО про зустріч з українським президентом наразі немає.

Обкладинка звіту про світову безпеку в 2019 році
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Від сьогодні і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція. Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.

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