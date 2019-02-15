Мюнхенська конференція з безпеки: Порошенко і Столтенберґ обговорили агресію Росії

У Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, в ході якої сторони обговорили агресивну політику Росії щодо України. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

«Обговорено шляхи посилення співпраці України з Альянсом у відповідь на існуючі загрози в акваторії Чорного та Азовського морів, зокрема з метою зміцнення потенціалу українських ВМС. У цьому контексті відзначено важливість очікуваного візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО, який також має продемонструвати незмінну підтримку Альянсом України у протидії агресії Росії», – йдеться в повідомленні.

За даними канцелярії українського президента, Єнс Столтенберґ поінформував Петра Порошенка про зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, на якій «закликав Росію звільнити українських моряків».

Коментарів очільника НАТО про зустріч з українським президентом наразі немає.

Від сьогодні і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція. Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.