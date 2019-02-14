Зовнішня політика майбутнього президента України: курс на Європу під проводом твердого лідера

Майбутній президент України повинен продовжити курс на Європу, при цьому він має брати приклад із білоруського колеги Олександра Лукашенка. А для повернення анексованого Росією Криму і тимчасово окупованої частини Донбасу варто залучити до переговорів лідерів Великої Британії, США, Росії, Франції (так званий «будапештський формат»), а ще Китаю. Такі очікування українців щодо зовнішньої політики майбутнього президента, за даними, які навели експерти Центру «Нова Європа», представивши 14 лютого результати опитування.

Як зазначили фахівці, головним позитивом опитування є те, що більше від половини опитаних називають євроінтеграцію України «безальтернативним курсом» зовнішньої політики держави. Для 54 відсотків українців важливо, щоб новий президент продовжив курс на євроінтеграцію.

«Для більш як 17 відсотків опитаних продовження курсу України на ЄС є принципово важливим, а більш як третині українців важливо, щоб майбутній президент продовжив курс на євроінтеграцію», – повідомив заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий.

За його словами, найбільше на проєвропейськість майбутнього очільника держави зважатимуть виборці на заході України (більш як 70 процентів опитаних), найменше – на сході (34 відсотки). Крім того, на півдні і сході країни чимало виборців готові голосувати за кандидата, який припинить євроінтеграцію (понад 16% і 13% відповідно). В опитуванні взяли участь понад дві з половиною тисячі осіб у різних областях України, за винятком анексованого Криму та окупованої частини Донбасу.

Як наголосив член стратегічної групи радників Центру «Нова Європа» Роман Шпек (який у 2000–2008 роках очолював представництво України при ЄС), на порядку денному – розробка «програми грамотності» для українців, адже, голосуючи за курс у ЄС, вони не завжди розуміють, за якими принципами функціонує Євросоюз і що означає курс на ЄС для України.

Для більшості українців Євросоюз уособлює високий рівень життя, стабільність в економіці, справедливе правосуддя

«Для більшості українців Євросоюз уособлює високий рівень життя, стабільність в економіці, справедливе правосуддя тощо. Це так, але курс на ЄС – це адаптація і ухвалення 60 тисяч сторінок законодавства Євросоюзу українською стороною, це наступний крок після внесення змін до Конституції України щодо курсу на ЄС і НАТО», – наголосив Шпек.

Стиль Лукашенка «у фаворі»

Дотепер президент Росії Володимир Путін залишається взірцем для більш як 7 відсотків мешканців півдня і 6% населення сходу України, зазначають експерти. Але у трійці закордонних лідерів, із яких, на думку опитаних, має брати приклад майбутній президент України, Путін відсутній, зазначають експерти.

«Майбутній президент України має брати приклад із президента Білорусі Олександра Лукашенка, німецького канцлера Анґели Меркель і президента Литви Далі Ґрібаускайте. У регіональному розрізі на заході України найбільше симпатиків Меркель, у решті регіонів лідирує Лукашенко» – каже Солодкий.

У регіональному розрізі на заході України найбільше симпатиків Меркель, у решті регіонів лідирує Лукашенко

Експерти пояснюють «феномен Лукашенка» по-різному: так, член Несторівської групи Євген Глібовицький вважає, що для багатьох українців президент Білорусі уособлює державного лідера, здатного швидко й оперативно ухвалювати «прості рішення», і керівника сусідньої держави, з боку якого нема небезпеки для України (на відміну від лідера сусідньої ж Росії).

«Серед симпатиків Лукашенка більшість – це українці середнього і літнього віку, для них він символізує патерналізм. Адже навряд чи хтось при цьому «заморочується», які методи Лукашенко використовує у державному управлінні, як бореться з тими, хто не поділяє його поглядів, як твердо припиняє будь-які виступи проти себе і своєї влади», – каже Глібовицький.

На думку філософа, публіциста Сергія Грабовського, серед українців чимало тих, кому імпонує якраз твердість Лукашенка, його твердий стиль правління. Для багатьох українців Лукашенко є антиподом українських олігархів, для яких політика є частиною їхніх бізнес-інтересів, зауважує фахівець.

«На тлі відсутності серйозних реформ і корупції, на тлі російської агресії проти України у багатьох українців виникає бажання бачити при владі твердого політика, який здатен рішуче перемагати внутрішніх і зовнішніх ворогів і захищати права і свободи громадян», – каже Грабовський у розмові з Радіо Свобода.

Експерти наголошують: кандидатам на посаду президента варто проаналізувати, яким бачать українці майбутнє України у складному, часто небезпечному світі.