НАТО шукає розширення присутності в Чорному морі: за кілька днів його кораблі почнуть там навчання – Столтенберґ

НАТО, з огляду на агресію Росії щодо України, істотно збільшив свою присутність у Чорному морі та розглядає подальші кроки розширення цієї присутності. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ за результатами зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

«Ми розглядаємо можливість збільшення присутності НАТО в Чорному морі й вже протягом кількох днів військові кораблі Альянсу прибудуть до Чорного моря для участі в навчаннях. Ми істотно збільшили нашу присутність на морі, а також в повітряному просторі й на землі – все це є частиною нашої підтримки України, яку ми далі продовжуватимемо», – заявив керівник НАТО.

Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода, у четвер протягом робочого сніданку в штаб-квартирі НАТО за участі міністра оборони України Степана Полторака, всі країни блоку висловили свою підтримку територіальній цілісності й суверенності України.

«Держави-союзниці Північноатлантичного союзу закликають Україну продовжувати йти шляхом реформ, включно, з імплементацією рекомендацій Венеційської комісії щодо освітнього закону», – пояснив Столтенберґ.

З іншого боку, заявляє генсек НАТО, міністри оборони держав-союзниць вкотре підкреслили, що дії росіян на Сході України та в Чорному й Азовському морях – неприйнятні.

«Неприйнятними є незаконна анексія Криму, тривалі зусилля Росії для дестабілізації Донбасу, і звичайно, цілковито невиправданий арешт українських суден та їхніх екіпажів поблизу Керченської протоки», – каже генсекретар НАТО.

У середу й четвер у Брюсселі на нараду, зокрема, щодо виходу США з ракетного договору та реакції на дії Росії, зібралися міністри оборонних відомств НАТО. В зустрічах взяв участь і міністр оборони України Степан Полторак.