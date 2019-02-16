ЄС 18 лютого офіційно оголосить про санкції проти Росії за захоплення українських моряків – Клімкін

Європейський Союз 18 лютого офіційно оголосить про нові санкції проти Росії за захоплення у Керченській протоці українських моряків. Про це у Мюнхені заявив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він додав, що наразі санкції обговорюються. Клімкін нагадав, що також очікується відповідь США.

«Ми обговорюємо і більш дієві ідеї. Серед тих, які ви чули, – це можливість обмеження для деяких російських суден, але є і більш креативні ідеї, але свідомо далі не піду», – підкреслив міністр.

15 лютого Порошенко заявив, що "азовський пакет" санцій ухвалять наступного тижня.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.