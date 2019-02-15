ЄС схвалить пакет «азовських санкцій» наступного тижня – Порошенко

Євросоюз оголосить про пакет так званих «азовських санкцій» щодо Росії за її агресію проти українських військовослужбовців та захоплення у полон українських моряків і кількох кораблів наступного тижня. Про це президент України Петро Порошенко повідомив 15 лютого, підбиваючи підсумки першого дня участі в щорічній безпековій конференції в Мюнхені.

«По санкціях сьогодні ми скоординували наші зусилля. Сьогодні в цілому обговорений і затверджений пакет санкцій, так званий «азовський пакет» – це саме те, що я вам обіцяв у грудні, коли ми змушені були закликати щодо світової солідарності», – цитує Порошенка офіційний сайт голови держави.

Президент додав, що питання запровадження санкцій обговорювалося під час його зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у контексті звільнення українських моряків.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.

Від сьогодні і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція. Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.