Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії – Моґеріні

Україна та низка інших країн, які не є членами Євросоюзу, приєдналися до санкцій ЄС проти Росії. Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Моґеріні від 6 лютого, оприлюдненій прес-службою Європейської ради.

«21 грудня 2018 року Європейська рада ухвалила рішення 2018/2078… Рішенням Європейської ради обмежувальні заходи продовжені на наступні шість місяців до 31 липня 2019 року. Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, член Європейської зони вільної торгівлі Норвегія, члени європейського економічного простору, а також Україна, приєдналися до цієї декларації. Вони забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Європейської ради. Європейський союз взяв до уваги такі зобов’язання та вітає їх», – мовиться у декларації.

Євросоюз спільно зі США та іншими партнерами в кілька етапів запровадив проти Росії санкції через окупацію і анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Росія називає анексію Криму «відновленням історичної справедливості».