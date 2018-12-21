ЄС продовжив економічні санкції щодо Росії

Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, до 31 липня 2019 року, мовиться на сайті інституції.

Як повідомляється, рішення було ухвалено одноголосно зважаючи на те, що прогресу у виконанні мінських угод не досягнуто.

Ці заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на область товарів подвійного використання. Вони були вперше представлені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії іздестабілізації ситуації в Україні та були посилені у вересні 2014 року.

Згідно з оприлюдненою інформацією, санкції включають скорочення доступу до ринків ЄС п’яти найбільших російських державних фінансових інституцій та їхніх дочірніх компаній, а також трьох російських енергетичних гігантів та трьох оборонних компаній, накладення заборони на експорт та імпорт зброї та встановлення заборони на експорт товарів подвійного призначення, а також обмеження доступу Росії до певних чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку та розвідки нафти.

Окрім того, як зазначається у повідомленні, індивідуальні обмежувальні заходи, а саме заборона отримання візи та заморожування активів, проти 164 осіб та 44 юридичних осіб діятимуть до 15 березня 2019 року.

Євросоюз спільно зі США та іншими партнерами в кілька етапів запровадив проти Росії санкції через окупацію та анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Росія називає анексію Криму «відновленням історичної справедливості».