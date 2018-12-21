У ГПУ прокоментували рішення Європейського суду про часткове зняття санкцій з Азарова

У Генеральній прокуратурі України 20 грудня прокоментували рішення Європейського суду про часткове скачування санкцій проти колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Як зазначив спікер ГПУ Андрій Лисенко, практично всі виявлені активи колишніх чиновників часів екс-президента Віктора Януковича, у тому числі Азарова, залишаються арештованими.

«Арешт згаданих активів у кримінальних провадженнях триватиме незалежно від дії адміністративних санкцій ЄС та Швейцарії; вказані активи можуть бути повернуті в Україну після набрання законної сили відповідними рішеннями суду; станом на сьогодні адміністративні санкції ЄС діють стосовно 13 українських екс-високопосадовців, Швейцарії – стосовно 18», – розповів Лисенко.

Він підкреслив, що скасування судом прийнятих раніше Радою ЄС рішень не впливає на чинний санкціонний режим Євросоюзу.

Лисенко також нагадав, що 19 грудня уряд Швейцарії вирішив продовжити ще на рік санкції стосовно Януковича та його оточення.

6 березня 2014 року Європейський союз запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців та бізнесменів із оточення екс-президента Віктора Януковича за зловживання державними фінансами та порушення прав людини.

У березні цього року ЄС продовжив санкції проти екс-президента Віктора Януковича та його оточення. Однак обмеження були зняті з колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш та народного депутата Сергія Клюєва.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, колишній керівник МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник та бізнесмен-олігарх Сергій Курченко.