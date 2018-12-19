США продовжили санкції проти порушників прав людини, серед яких екс-керівник «Беркута»

Білий дім вирішив продовжити на рік фінансові і візові санкції проти порушників прав людини і корумпованих посадовців у всьому світі.

Указ, датований 19 грудня, продовжує санкції, запроваджені минулого року. У списку з 13 осіб і 39 організацій фігурує, зокрема, колишній керівник київського спецпідрозділу «Беркут» Сергій Кусюк. В Україні Кусюк, який втік до Росії, є фігурантом розслідування злочинів проти Майдану.

Також у цьому списку – Артем Чайка – один із синів генерального прокурора Росії Юрія Чайки і дочка колишнього очільника Узбекистану Іслама Каримова Гульнара. Обмеження стосуються представників різних країн, зокрема Узбекистану, Росії, Пакистану.

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Санкції були запроваджені згідно з «актом Магнітського», ухваленого Конгресом США 2012 року. Це закон про санкції проти російських посадовців, яких вважають винними в порушенні прав людини. 2016 року дію цього закону поширили й на посадовців інших країн за такі порушення. Схожі закони про санкції проти порушників прав людини, зокрема в Росії, ухвалили також Велика Британія, Естонія, Литва й Канада.

Закон отримав назву за іменем Сергія Магнітського, російського юриста, який працював для інвестиційного фонду британсько-американського інвестора Вільяма Браудера в Росії і помер за ґратами в Москві. Він потрапив за ґрати за звинуваченням у тому, ніби розробив для фонду схему уникнення сплати податків. Це сталося по тому, як Магнітський повідомив, що викрив протилежне: схему, за якою посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії викрали з російського державного бюджету суму в 230 мільйонів доларів – податки, сплачені фондом.

2009 року Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від проблем із серцем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.