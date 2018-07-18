Справа Магнітського і помста: Росія звинувачує екс-посла США у фінансових махінаціях

У Генеральній прокуратурі Росії назвали імена співробітників спецслужб і держслужбовців США, яких звинувачують у причетності до «незаконної діяльності» деяких громадян США. Середи них – засновник британського фонду Hermitage Сapital Вільям Браудер і колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Про це повідомив начальник управління Генпрокуратури Росії Олександр Курінний. Фахівець із Росії, автор політики «перезавантаження» з Росією в адміністрації президента Барака Обами Майкл Макфол наприкінці своєї каденції став, за його словами, «особистим ворогом» Володимира Путіна, так само, як і Вільям Браудер, інвестор, який викрив корупцію на вищому державному рівні в Росії.

За словами представника Генеральної прокуратури Росії, його офіс має намір винести звинувачення деяким американським громадянам у зв’язку «зі злочинами Браудера». Генеральна прокуратура Росії планує вислати офіційний запит американським правоохоронцям із проханням надати сприяння у допиті кількох американських посадовців та представників розвідки у зв’язку зі справою проти керівника компанії Hermitage Сapital Вільяма Браудера.

Самого Браудера в Росії звинувачують у застосуванні офшорних схем для виводу з Росії півтора мільярдів доларів, які мали перевести на рахунок Демократичної партії США.

За словами представника прокуратури, у посольстві Америки в Москві в 2009–2010 роках компілювалися доповідні записки до Держдепартаменту США з Москви щодо перебігу слідства про справу юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Очолював посольство тоді представник демократів – Майкл Макфол.

Помста за справу Магнітського

Браудер, якого в Росії заочно вже засудили на дев’ять років тюрми за звинуваченнями у фінансових махінаціях, був успішним керівником інвестиційного фонду, поки він не з’ясував, що компанії, що належали фонду, привласнили представники вищих владних структур у Росії. За допомогою свого юриста, Сергія Магнітського, він викрив махінації з податками на суму 230 мільйонів доларів. Замість махінаторів тоді в 2009 році було заарештовано самого Сергія Магнітського, який через кілька місяців загинув у тюрмі від ненадання медичної допомоги. Це не завадило російській владі засудити його посмертно.

Вони спрямували свої зусилля на помсту тим, хто продовжував наполягати на розслідуванні цієї справи

Проте Браудер домігся від Конгресу США ухвалення закону, названого іменем Сергія Магнітського, який був спрямований проти людей, які були причетні до звинувачень та смерті Магнітского у тюрмі. «Російський уряд мав у своєму розпорядженні кілька років, щоб розслідувати цей жахливий злочин, але замість цього вони спрямували свої зусилля на помсту тим, хто продовжував наполягати на розслідуванні цієї справи», – заявила у той час сенатор-республіканець від штату Флорида Ілеана Рос-Лейтінен.

«Акт Магнітського» став не лише першим кроком у запровадженні санкцій проти представників вищої російської влади, але і зразком для інших країн, які почали ухвалювати подібне законодавство. Тож після того, як американська розвідка напередодні зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі заявила про підозру 12 російським розвідникам у втручанні в американські вибори, російський президент висунув зустрічні звинувачення проти американських посадовців, з вимогою провести допити людей, яких Росія звинувачує у справі Hermitage Capital.

Як повідомляють американські ЗМІ, Білий дім поки нічого не відповів на прохання президента Путіна.

За словами Браудера, те, що Путін згадав його по імені під час зустрічі з президентом Трампаом, свідчить про те велике значення, яке у світі здобув «Акт Магнітського».

Путін ніколи не називає своїх ворогів по імені, за винятком мого, це свідчить про те, що ним сильно тіпає

«Путін ніколи не називає своїх ворогів по імені, за винятком мого, яке він вживає за кожної можливості. На мою думку, це свідчить про те, що ним сильно тіпає», – сказав Браудер в газеті Time.

Крім Конгресу США та президента Барака Обами, який підписав закон, подібне законодавство ухвалили Британія, Канада та три Балтійські держави. Після справи Скрипалів Британія внесла зміни у свою версію «акту Магнітського», яка тепер дозволяє запроваджувати індивідуальні санкції проти посадовців, причетних до порушень прав людини.

Макфол чекає «рішучого захисту» від адміністрації Трампа

А тим часом сам колишній посол Майкл Макфол на своїй сторінці у мережі Твіттер говорить, що за час його перебування на посаді посла, він став «особистим ворогом Путіна». При цьому, він поправляє російську генеральну прокуратуру, зауважуючи, що протягом «інкримінованим років», 2009-2010, він був не послом США у Москві, а співробітником Білого дому у Вашингтоні.

В одному з твітів Макфол також пише, що Путін застосовує тактику залякування: «Як відомо Браудеру, можливо, краще, ніж іншим, Путін намагається помститися своїм критикам. Але в цьому випадку, це є питанням політики американського уряду. Я чекаю на рішучу відповідь від адміністрації Трампа на захист усіх посадових осіб уряду США.

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