Фінансист Браудер заявляє, що Трамп міг домовитися з Путіним про його переслідування

Голова фонду Hermitage Capital, один з ініціаторів ухвалення в США «закону Магнітського» Вільям Браудер заявляє, що американський президент Дональд Трамп міг домовитися з російським колегою Володимиром Путіним про допомогу правоохоронним органам Росії в його переслідуванні.

17 липня Браудер наголосив, що Путін хоче отримати доступ до нього, і в обмін захоче надати американським правоохоронним органам доступ до 12 агентів російських спецслужб, яким минулого тижня висунули обвинувачення у справі про втручання у вибори президента США в 2016 році.

«Путін хоче обміняти на мене 12 агентів ГРУ Росії, які втрутилися у вибори в США, під час зустрічі з Трампом у Гельсінкі», – написав Браудер у Twitter. Він додав, що Трамп, здається, погодився з ідеєю, киваючи «схвально», і пізніше заявив, що вважає це «неймовірною пропозицією».

Сам Трамп, Державний департамент чи Білий дім ситуацію наразі не коментували

Росія домагається ув’язнення Браудера. Нещодавно його на короткий час затримували в Іспанії за російським ордером.

Наприкінці минулого року Тверський суд столиці Росії Москви вдруге заочно засудив голову фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера до дев’яти років колонії, визнавши його винним у навмисному банкрутстві й ухиленні від сплати податків на суму понад три мільярди рублів.

У 2013 році Браудера заочно засудили в Росії до дев’яти років позбавлення волі у справі про ухилення від сплати податків на суму понад півмільярда рублів.

Вільям Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США «закону Магнітського», названого в пам’ять про померлого в російському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету. Документ передбачає візові й економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Нещодавно в нього внесли голову Чечні Рамзана Кадирова.