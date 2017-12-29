Браудера вдруге заочно засудили до 9 років колонії в Росії

Тверський суд столиці Росії Москви заочно засудив голову фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера до дев’яти років колонії, визнавши його винним у навмисному банкрутстві й ухиленні від сплати податків на суму понад три мільярди рублів, повідомляють російські ЗМІ.

Захист Браудера має намір оскаржити вирок.

Суд постановив стягнути з Браудера і його партнера Івана Черкасова, який також проходить у справі, більш ніж чотири мільярди рублів на рахунок потерпілих. Слідство вважає, що вони не перераховували податки з кількох компаній, а також сприяли їхньому банкрутству. Обставини справи стосуються 1996 року.

У 2013 році Браудера заочно засудили в Росії до дев’яти років позбавлення волі у справі про ухилення від сплати податків на суму понад півмільярда рублів.

Вільям Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США «закону Магнітського», названого в пам’ять про померлого в російському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету. Документ передбачає візові й економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Нещодавно в нього внесли голову Чечні Рамзана Кадирова.