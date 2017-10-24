Генпрокурор Росії попросив США почати кримінальну справу проти інвестора Браудера

Генеральний прокурор Росії Юрій Чайка повідомив, що нещодавно попросив Сполучені Штати Америки почати кримінальну справу проти інвестора Вільяма Браудера, з ініціативи якого США свого часу ухвалили так званий «акт Магнітського» про санкції проти російських порушників прав людини, листом до міністра юстиції США Джеффа Сешнза.

Іншим листом російський генпрокурор закликав США перевірити обґрунтованість ухвалення самого «акту Магнітського». За словами Чайки, які транслювало російське державне телебачення, цей закон був ухвалений «виключно через подання кримінальних осіб».

Напередодні, 22 жовтня, західні засоби інформації повідомили, що Росія змогла внести ім’я Браудера в перелік осіб, яких розшукує Інтерпол, самочинно, без узгодження з Секретаріатом Міжнародної організації кримінальної поліції; після цього сам інвестор, громадянин Великої Британії, повідомив 22 жовтня, що США скасували йому дозвіл на в’їзд до країни, через що він того дня не зміг потрапити на літак до США, та відразу по тому у США заявили, що після кроку Росії електронний дозвіл Браудерові на в’їзд додатково підтвердили як чинний іще 18 жовтня. Відтак сам Браудер заявив, що тепер треба ще «виправити ситуацію з фальшивим ордером Інтерполу».

У Росії Вільяма Браудера ще 2013 року заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі, визнавши винним в уникненні сплати податків; нині щодо нього триває ще один заочний судовий процес за схожими звинуваченнями. Браудер неодноразово відкидав ці звинувачення як безпідставні і політично мотивовані. Інтерпол раніше чотири рази відкидав спроби Росії внести Браудера до списків для розшуку.

Перед тим, 2012 року, у США ухвалили, зокрема, з ініціативи Браудера, так званий «акт Магнітського» – закон про санкції проти російських посадовців, яких вважають винними в порушенні прав людини. 2016 року дію цього закону поширили й на посадовців інших країн за такі порушення; схожі закони про санкції проти порушників прав людини, зокрема, в Росії, ухвалила ще низка держав.

Закон отримав назву за іменем Сергія Магнітського, російського юриста, який працював для інвестиційного фонду Вільяма Браудера в Росії. Він повідомив, що викрив схему, за якою посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії викрали з російського державного бюджету суму у 230 мільйонів доларів – податки, сплачені фондом. По цьому він потрапив за ґрати за звинуваченням у тому, ніби він розробив для фонду схему уникнення сплати податків. 2009 року Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Вільям Браудер свого часу був найбільшим портфельним інвестором у Росії, але ще 2005 року був змушений утекти з країни.