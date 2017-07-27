Путін домагається скасування «закону Магнітського» – Браудер

Міжнародний фінансист Вільям Браудер, якого Росія звинувачує у фінансових злочинах, заявляє, що скасування так званого «закону Магнітського» для російського президента Володимира Путіна є «найважливішою закордонною ціллю».

Про це Браудер заявив 27 липня під час свідчень у юридичному комітеті Сенату, одному з кількох конгресових панелей, які проводять розслідування щодо ймовірного втручання Москви у президентські вибори у США.

Слухання стосувалися вашингтонської дослідницької фірми Fusion GPS, яка стоїть за замовленням непристойного досьє на Дональда Трампа перед тим, як він прийшов у політику, а також інших можливих порушників-лобістів, які працювали від імені Росії.

Фірму Fusion GPS пов’язують з тіньовою лобістською кампанією щодо скасування «закону Магнітського», у якому йдеться про порушення Росією прав людини.

Вільям Браудер був найбільшим російським інвестором у цінні папери до 2005 року, коли він був змушений покинути цю країну після звинувачень у фінансових злочинах.

Адвокат Браудера Сергій Магнітський допоміг викрити багато податкових злочинних схем у Росії, але був арештований і помер у московській в’язниці.