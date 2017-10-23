Американські сенатори Кардін і Маккейн виступили на підтримку Браудера

У США заступник голови міжнародного комітету Сенату демократ Бен Кардін і голова комітету з питань збройних сил, республіканець Джон Маккейн, виступили на підтримку Вільяма Браудера, британського підданого, засновника фонду Hermitage Capital. (Юристом цього фонду був Сергій Магнітський, який розкрив велику корупційну схему і помер у московському СІЗО у листопаді 2009 року).

Сенатори Кардін і Маккейн відзначили заслуги Браудера у боротьбі з корупцією у вищих ешелонах російської влади.

Влада США анулювала візу Вільяма Браудера. Це сталося після того, як Росія внесла його в базу Інтерполу, написав у мережі Twitter сам Браудер.

22 жовтня з’явилися повідомлення, що Росія з п'ятої спроби змогла внести Браудера до списку розшукуваних Інтерполом. Російська влада звинувачує главу фонду Hermitage Capital у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків. Він був заочно арештований.

Сам Браудер висловив переконання, що його переслідування пов'язане зі справою загиблого в листопаді 2009 року в московському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань із російського бюджету.

Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США «закону Магнітського», який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Минулого тижня до «акту Магнітського» приєдналася Канада. Президент Росії Володимир Путін назвав дії Оттави неконструктивними. За його словами, ця тема використовується на Заході для «роздмухування антиросійської істерії».