Москва посилює тиск на Браудера

Білл Браудер, ініціатор міжнародних санкцій щодо російських посадовців у справі загиблого у в’язниці правника Сергія Магнітського, опинився під тиском нових звинувачень з Москви.

Браудера, який колись очолював інвестиційний фонд у Росії, а зараз живе у Лондоні, росіяни вже засудили заочно до ув’язнення, звинувативши в уникненні податків.

Тепер з Москви повідомляють, що російська прокуратура розглядає версію причетності Браудера, а також британської спецслужби МІ6 до убивства Магнітського.

Московський кореспондент газети New York Times пише, що ці звинувачення бачив адвокат сім’ї Магнітського в судових документах.

Згідно з тими підозрами, Браудер та агент МІ6 буцімто переконали російських в’язничних лікарів не надавати ув’язненому медичну допомогу, аби його смертю дискредитувати Росію в очах міжнародної спільноти.

Судове переслідування фінансиста російською державою постійно наростає відтоді, як США 2012 року, потім Естонія і нещодавно Канада ухвалили так звані «акти Магнітського», які запроваджують санкції стосовно російських посадовців, причетних до смерті юриста та розкрадених грошей.

Сергій Магнітський потрапив у в’язницю і помер 2009 року після того, як заявив, що розкрив схему привласнення російськими посадовцями коштів на сотні мільйонів доларів.

Минулого тижня Росії вдалося через міжнародну організацію Інтерпол поширити вимогу про арешт Браудера і видачу його Москві.

Вільям Браудер повідомив, що в день появи його імені у списках Інтерполу була скасована його американська віза.

Влітку 2017 року Вільям Браудер давав свідчення на слуханнях сенатського комітету США щодо Росії.

Він стверджував, що президент Росії за 17 років при владі накопичив близько 200 мільярдів доларів статків і тримає усі ті гроші на Заході.

«Є близько десяти тисяч посадовців в Росії, які працюють на Путіна і яким даються інструкції вбивати, катувати, викрадати, вимагати гроші і забирати майно людей, – йдеться в свідченнях Браудера, – перед введенням закону Магнітського, Путін міг гарантувати їм безкарність і система незаконного накопичення багатства працювала гладко. Однак після ухвалення закону Магнітського, гарантії Путіна зникли. Закон Магнітського створив справжні наслідки поза Росією і це створило реальні проблеми для Путіна та його клептократичної системи».

В інтерв’ю «Голосу Америки» Браудер раніше назвав справою свого життя покарання винних у смерті Магнітського: «Ми у тривалому, затяжному і важкому процесі боротьби за справедливість щодо Сергія Магнітського і в намаганнях створити умови, в яких порушники прав людини і в Росії, і в світі розплачувалися б за свої дії. Спротив від тих, хто чинить такі порушення, великий. Протидіють також уряди, які просто хочуть відсторонитися. І тут це зробити було нелегко. Ми розпочинали роботу понад 5 років тому».

Вільям Браудер каже, що прагне, щоб Європейський союз також ухвалив санкції, відповідні до «актів Магнітського» у США, Естонії та Канаді.

У Великій Британії до закону про кримінальні фінанси внесено так звані «поправки Магнітського», які передбачають можливість замороження активів у межах боротьби з відмиванням грошей та для покарання осіб і посадовців, причетних до порушення прав людини.