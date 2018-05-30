Поліція Іспанії відпустила фінансиста Браудера, затриманого за запитом Росії

Голову фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера, якого 30 травня затримували в Мадриді за запитом Росії в Інтерпол, відпустили. Про це він сам написав у Twitter.

«Добрі новини. Національна поліція Іспанії щойно відпустила мене після того, як генеральний секретар Інтерполу в Ліоні порадив їм не зважати на нову червону картку за запитом Росії. Це вже шостий раз, коли Росія зловживає Інтерполом у моїй справі», – написав Браудер.

Він додав, що в Іспанію прибув для надання свідчень «іспанському борцеві з російською мафією прокуророві Хосе Ґрінді про значні обсяги грошей зі справи Магнітського, які перетекли до Іспанії».

Речниця поліції Іспанії повідомила, що Браудера затримали в Мадриді і доправили до відділення поліції для перевірки за ордером Інтерполу, але він виявився вже недійсний.

Наприкінці минулого року Тверський суд столиці Росії Москви вдруге заочно засудив голову фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера до дев’яти років колонії, визнавши його винним у навмисному банкрутстві й ухиленні від сплати податків на суму понад три мільярди рублів.

У 2013 році Браудера заочно засудили в Росії до дев’яти років позбавлення волі у справі про ухилення від сплати податків на суму понад півмільярда рублів.

Вільям Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США «закону Магнітського», названого в пам’ять про померлого в російському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету. Документ передбачає візові й економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Нещодавно в нього внесли голову Чечні Рамзана Кадирова.