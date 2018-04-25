Відповідь США та Заходу на дії путінського режиму очима «ворога Путіна №1»

«Ворог Путіна №1» – принаймні так Вільям Браудер сам себе називає. Голова інвестиційного фонду Hermitage Capital – у минулому інвестор в російську економіку, а тепер один з найгучніших у світі критиків Кремля, розповідає про свої зусилля в покаранні російських посадовців за скоєні у сфері прав людини злочини.

У 2012-му Браудер ініціював та пролобіював у США так званий «закон Магнітського», що наклав санкції на росіян, причетних до тортур та смерті юриста Сергія Магнітського, який розслідував рейдерську атаку на фонд Hermitage Capital в Москві. У 2016-му був ухвалений глобальний «закон Магнітського». А зараз версію цього закону готують і в Україні.

В інтерв’ю «Голосу Америки» Вільям Браудер розповів про своє бачення відповіді США та Заходу на дії путінського режиму.

– Ваш офіс допомагав українцям розробляти власну версію «закону Магнітського». Критики можуть сказати, що Україна перебуває у стані збройного конфлікту з Росією. Чи не є персональні санкції чимось замалим для України, зважаючи на обставини?

– Звичайно, захист своєї території – це боротьба за існування. Я навіть не хочу порівнювати це з тим, що ми робимо із «законом Магнітського». Але ми це робимо навколо світу. Власні версії законів ухвалили США, Канада, Великобританія, країни Балтії. Це дає можливість усім поза Росією створити закон та заявити про жахливу корупцію та порушення прав людини в Росії. Це демонструє солідарність між Україною та Заходом у протистоянні з Росією.

Неможливість приїхати в Україну серйозно позначиться на житті вбивць Магнітського

Також багато людей питають мене, але чи приїдуть вбивці Магнітського в Австралію, Південну Африку? Відповідь, напевно, ні. Але чи приїдуть вони в Україну? Так. Ми знаємо, хто вони. Вони туди багато разів приїжджали. Україна – аванпост для цих людей. Неможливість приїхати в Україну серйозно позначиться на житті вбивць Магнітського.

– Сім країн вже ухвалили«закон Магнітського» і ви працюєте ще з кількома. Які країни стануть наступними?

– Зараз версії цього закону перебувають у тій чи іншій стадії розробки та розгляду в Швеції, Данії, Нідерландів, Франції, Україні, Австралії та Південній Африці. І до кінця цього року якась з цих країн обов’язково ухвалить закон. Це як ефект сніжного кому. Ухвалення в кожній наступній країні відбувається легше, ніж в попередній.

– Чи ви задоволені виконанням цих законів?

Зараз у російському списку Магнітського – 49 людей, ще 13 – у глобальному. Вони – досить важливі мішені – люди, яких я вважаю дуже поганими хлопцями, і вони мають бути у цьому списку

– Я загалом ніколи не задоволений діями уряду. Завжди замало і запізно. Але мені подобається, як до цього підійшли Сполучені Штати. Зараз у російському списку Магнітського – 49 людей, ще 13 – у глобальному. Вони – досить важливі мішені – люди, яких я вважаю дуже поганими хлопцями, і вони мають бути у цьому списку. У моєму ідеальному світі у цьому списку були б тисячі людей. Тому що тисячі людей порушують права людини, і я гадаю, що у майбутньому таку концепцію будуть використовувати уряди всюди, це стане більш звичною справою. Люди, які роблять лихі речі, сидітимуть вдома.

– Як ви оцінуєте останній раунд американських санкцій, з сімома олігархами в списку?

– Я думаю, що це матиме абсолютно руйнівні наслідки для цих людей і для Росії. Вперше санкції вдарили Путіну поміж очей. Володимир Путін тримає свої гроші у цих людей. Це – санкції проти Володимира Путіна.

– У понеділок Міністерство фінансів США заявило, що санкції проти алюмінієвої компанії «Русал» можуть бути полегшені, якщо Олег Дерипаска відійде від володіння та управління компанією.

Міністерство фінансів (США) зробило крок трохи назад, що мене не дуже радує. Я б хотів абсолютний тиск. Але це не велика капітуляція. В Росії перелякані, хто наступний підпаде під санкції, і що буде далі

– Якщо б мене три тижні тому попросили оцінити санкції, я б сказав 11 з 10. Жорсткіше просто неможливо. Але проблема в тому, що наслідки цих санкцій зачепили дуже багато людей за межами Росії. Вони не можуть вивільнити себе з цих відносин, але не хочуть і порушувати режим санкцій. Отже, Міністерство фінансів зробило крок трохи назад, що мене не дуже радує. Я б хотів абсолютного тиску. Але це не велика капітуляція – в Росії перелякані, хто наступний підпаде під санкції і що буде далі.

– Чи є люди, які мають бути в санкційному списку, яких там немає?

– Всього у списку олігархів – 200 осіб. Отже, ще 193 особи мають підпасти під санкції. Але це дуже розумно з боку США – переслідувати велику мішень за допомогою санкцій, а інших залишити поки що без санкцій з тим, щоб вони розуміли: Якщо Путін щось знову божевільне зробить, вони будуть наступними. А він обов’язково зробить.