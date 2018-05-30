Одного з ініціаторів «закону Магнітського» Браудера арештували в Іспанії

Голову фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера заарештували в Мадриді за запитом Росії в Інтерпол. Про це сам Браудер написав у Twitter, опублікувавши також фото з поліцейського автомобіля.

«На задньому сидінні автомобіля поліції Іспанії їду до відділення через ордер на арешт, виданий Росією. Мені не кажуть, в яке саме відділення ми їдемо», – написав Браудер.

Наприкінці минулого року Тверський суд столиці Росії Москви вдруге заочно засудив голову фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера до дев’яти років колонії, визнавши його винним у навмисному банкрутстві й ухиленні від сплати податків на суму понад три мільярди рублів.

У 2013 році Браудера заочно засудили в Росії до дев’яти років позбавлення волі у справі про ухилення від сплати податків на суму понад півмільярда рублів.

Вільям Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США «закону Магнітського», названого в пам’ять про померлого в російському СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, який розкрив схему великих розкрадань з російського бюджету. Документ передбачає візові й економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини.