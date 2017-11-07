ГПУ: Росія відмовила в екстрадиції колишнього «беркутівця» Кусюка

У Генпрокуратурі заявляють, що Росія відмовила в екстрадиції колишнього керівника київського спецпідрозділу «Беркут» Сергія Кусюка. Про це заявив начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Екс-співробітника «Беркута» неодноразово помічали на протестних акціях у Росії. Зокрема у червні цього року у Москві під час розгону демонстрантів на Тверській площі у формі російських правоохоронних органів Сергій Кусюк потрапив на відео, на якому він віддає наказ російською.

Кусюк є фігурантом справи Майдану, зокрема щодо розгону учасників мітингу в ніч на 30 листопада 2013 року. Сам Кусюк відкинув звинувачення в тому, що він віддав наказ про побиття

У Генпрокуратурі повідомляли, що станом на червень 2017 року за епізодом розгону учасників мітингу в ніч на 30 листопада 2013 року повідомлено про підозру загалом 19 особам, у тому числі екс-президенту України, а за результатами досудового розслідування у суді з березня 2015 року слухаються обвинувальні акти стосовно: колишніх голови Київської міської державної адміністрації, двох заступників командирів полку «Беркут», двох командирів та заступника командира різних рот «Беркуту», а з грудня 2016 року – щодо колишнього начальника управління громадської безпеки київської міліції.

У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.