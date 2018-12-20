Євросуд частково скасував санкції, накладені на Азарова, залишивши його в «чорному списку»

Європейський суд справедливості, офіс якого розташований в Люксембурзі, своїм рішенням від 19 грудня частково анулював санкції, що були накладені на колишнього українського прем’єр-міністра Миколу Азарова, який втік до Росії. Йдеться про заборону на в’їзд та замороження активів колишнього посадовця, тобто, санкції, що були впроваджені проти нього в 2014 році й продовжені в 2015-му.

«Рішення Ради ЄС від 5 травня 2015 року, про внесення змін у рішення від 2014 року щодо обмежувальних заходів стосовно деяких осіб, організацій та органів, що було пов’язане із ситуацією в Україні, анулюється в тому пункті, що стосується пана Миколи Яновича Азарова», – йдеться у рішенні суду.

Та це не означає, що ім’я прем’єра-втікача буде викреслене зі «чорного списку» ЄС. Насправді європейські судді анулювали тільки ті санкції, які були накладені на Азарова в 2014 році та продовжені в 2015-му.

При цьому Європейський суд не лише скасував рішення про накладення санкцій на Миколу Азарова, але й зобов’язав ЄС відшкодувати витрати на судову процедуру його австрійським адвокатам – Александеру Еґґеру та Ґабріелю Ланські – як в ході початкового судового розгляду, так і в процесі апеляції.

Слід «відшкодувати витрати як на розгляд у першій інстанції, так і нинішню апеляцію», – закликав Раду ЄС Європейський суд справедливості.

Це означає, що Європейський суд вирішив, що екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров, який переховується від правосуддя, на той момент, коли Рада ЄС його додала до санкційного списку, був позбавлений належної правової процедури, а його активи були заморожені в 2014 році на основі тверджень тоді нового уряду України.

Україна надіслала до Брюсселя звинувачення щодо Миколи Азарова, який тоді разом із колишнім президентом Віктором Януковичем втік до Росії, у важких злочинах, зокрема, присвоєнні активів державних енергетичних компаній та отриманні хабарів за призначення на посади.

Рада ЄС, ухваливши санкції, не перевірила, чи мав Азаров належний захист – суд

Тим часом європейські правники заявляють, що Рада ЄС перед тим, як діяти на основі рішень органу влади третьої країни, має перевірити, чи було це рішення ухвалене із врахуванням прав на захист та на ефективний юридичний супровід.

«Рада ЄС зобов’язана при ухваленні обмежувальних заходів дотримуватися основних прав, що є невід’ємною частиною правового порядку ЄС», – додає суд.

Як пояснюють експерти, це, власне, тільки часткове анулювання санкцій, втім, це також юридичний прецедент та приклад, який наслідуватимуть інші підсанкційні підприємці та колишні урядовці й політики часів президенства Віктора Януковича.

Європейський суд справедливості у квітні цього року відмовився скасовувати санкції проти Миколи Азарова, запроваджені проти нього Радою ЄС у 2016 році.

6 березня 2014 року Європейський союз запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців та бізнесменів із оточення екс-президента Віктора Януковича за зловживання державними фінансами та порушення прав людини.

У березні цього року ЄС продовжив санкції проти екс-президента Віктора Януковича та його оточення. Однак обмеження були зняті з колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш та народного депутата Сергія Клюєва.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, колишній керівник МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник та бізнесмен-олігарх Сергій Курченко.

Рішення Євросуду вирішальне для майбутнього санкцій – адвокат Азарова

У коментарі брюссельському виданню Politico захисник Азарова Александер Еґґер назвав рішення люксембурзького євросуду «вирішальним для майбутнього режиму санкцій ЄС» та заявив, що Микола Азаров також домагається прогресу в протистоянні обвинуваченням з боку Києва у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. При цьому адвокат зауважив, що через побоювання щодо своєї особистої безпеки його підзахисний не має намірів покидати Росію, де він живе з того часу, як втік з Києва.

Микола Азаров очолив уряд України в 2010 році після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. 28 січня 2014 року на тлі подій Революції гідності він подав у відставку й залишив територію України.

Також сьогодні, 19 грудня, Швейцарія на рік продовжила замороження активів екс-президента України Віктора Януковича.

«19 грудня Федеральна рада прийняла рішення про продовження на один рік превентивного замороження активів президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Метою цього рішення є підтримка правової співпраці між Швейцарією та Україною», – йдеться у повідомленні ради.

Загалом заморожено активів приблизно на 70 мільйонів доларів. Рішення про це Швейцарія ухвалила у 2014 році, у 2016-му продовжила його дію.

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані. На них накладені санкції країнами ЄС, США та Україною.