Суд ЄС відхилив скаргу Азарова про продовження проти нього санкцій

Суд ЄС відхилив скаргу екс-прем’єра Миколи Азарова щодо продовження стосовно нього санкцій.

Відповідно до рішення суду, Азаров має сплатити судові витрати.

Екс-прем’єр оскаржував рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти нього 4 березня 2016 року на наступний рік – до березня 2017 року.

Крім того, в документі вказується, що також у липні 2017 року цей же суд відмовив Азарову в оскарженні санкцій 2015 року.

У березні цього року ЄС продовжив санкції проти екс-президента Віктора Януковича та його оточення ще на рік. Микола Азаров є у цьому санкційному списку.

Ці санкції – заборона на в’їзд до ЄС і замороження активів на території Євросоюзу – були запроваджені навесні 2014 року проти осіб, яких у Євросоюзі вважають відповідальними за дестабілізацію ситуації в Україні, і відтоді кілька разів переглянуті і продовжені.

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Деякі фігуранти санкційоного списку намагалися оскаржувати санкції у Європейському суді.

Цього року в ЄС дійшли висновку про недостатність доказів для збереження депутата-втікача Сергія Клюєва і екс-міністра юстиції Олени Лукаш у санкційному списку.