США і ЄС обговорюють нові санкції щодо Росії за полонених українських моряків – Волкер

Сполучені Штати та Європейський Союз координують плани щодо запровадження додаткових заходів щодо Росії, якщо вона не відпустить незаконно ув’язнених українських моряків і не припинить чинити перешкоди вільному судноплавству в Азовському морі, заявив на сьогоднішньому брифінгу спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. Цей брифінг для журналістів американський урядовець приурочив до п’ятих роковин анексії Криму.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Курт Волкер сказав: «США у лютому будуть переглядати санкції, запроваджені у зв’язку з Кримом, це буде якраз на річницю захоплення Криму. Європейський союз також обговорює можливість запровадження нових санкцій, хоча ні про що ще не було домовлено. Міністри закордонних справ країн ЄС також будуть зустрічатися в лютому».

Також сигналом про те, що Росія не може діяти безкарно в акваторії Чорного та Азовського морів, Курт Волкер назвав візити військових кораблів країн НАТО: у січні в Чорне море заходив британський корабель і невдовзі має зайти американський «в рамках планових дій».

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​