Волкер висловив бажання зустрітися з Сурковим, як тільки звільнять українських моряків – ЗМІ

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що зустрінеться із представником Росії Владиславом Сурковим у Москві, як тільки та сторона звільнить незаконно утримуваних українських моряків, повідомляє ТСН.Тиждень. За словами Волкера, він скасував свій грудневий візит до російської столиці, назвавши його наразі «неможливим» у зв’язку з обставинами.

«Нещодавно, як мені відомо, у президента Путіна була розмова з канцлером Меркель, де він послався на так званий законний процес всередині Росії, який, звісно, не є законним. Утім, навіть, якщо він послався на законний процес, через який мають пройти моряки, ми сподіваємося, що це буде зроблено якомога швидше, якщо докладати зусиль. Але найголовніше – це звільнити моряків якнайшвидше. В ідеалі – до Різдва», – зазначив він.

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер прибув 18 грудня з дводенним візитом до Києва. Тут він провів декілька зустрічей, зокрема, зустрівся із президентом України, спікером Верховної Ради та очільником оборонного відомства.

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Міністерство оборони України вказує, що міністр Степан Полторак обговорив із ним «питання регіональної безпеки та ситуацію в Азовському та Чорному морях, а також динаміку мілітаризації Росією окупованих територій Донбасу та Криму».

Попередній візит Волкера в Україну відбувся у вересні, коли він брав участь у форумі «Ялтинська європейська стратегія» в Києві.