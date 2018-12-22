«Кожен їхній успіх – це збережені життя на передовій». Порошенко привітав українських дипломатів

Президент України Петро Порошенко 22 грудня привітав українських дипломатів з професійним святом.

«Майже п'ять років пліч-о-пліч з українським військом наші дипломати протистоять російській агресії. Кожен їхній успіх на дипломатичній ниві – це збережені життя наших героїв на передовій. Кожна їхня домовленість про зміцнення підтримки України – це посилення нашої стійкості на фронті і висхідного розвитку в інтересах європейського майбутнього держави», – написав президент у Фейсбуці.

Порошенко подякував дипломатам за те, що завдяки їхнім діям на міжнародній арені послаблюються аргументи російської пропаганди і зміцнюється проукраїнська глобальна коаліція.

«Де б не проявила себе російська отрута, там завжди на сторожі український дипломат, навіть якщо йдеться про захист української автокефалії. Пишаюсь бути частиною нашої великої і славної сім'ї українських дипломатів. Вітаю вітчизняну дипломатію з професійним святом», – наголосив президент.

Раніше голова МЗС України Павло Клімкін у колонці для американського ЗМІ Politico зазначив, що захоплені біля берегів Криму 25 листопада українські моряки не порушили жодного закону. Міністр наголосив на злочинних діях президента Росії Володимира Путіна, а також закликав Захід спільно діяти, аби звільнити моряків.