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04 Грудень 2018, Київ 10:15
Новини | Політика

Міністри НАТО з участю Клімкіна обговорять керченську кризу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомить колегам із країн НАТО про розвиток подій у Чорному морі

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Протистояння України та Росії в Чорному та Азовському морях та доля головного ракетного договору часів «холодної війни» є провідними темами порядку денного наради міністрів закордонних справ 29 країн-членів НАТО у Брюсселі. Для участі в засіданні 4 грудня запрошені також міністри закордонних справ України та Грузії – країн-партнерів Північноатлантичного альянсу, яких прямо зачіпає активізація дій Росії в басейні Чорного та Азовського морів.

Перед початком зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагав від Росії відпустити українських моряків, два катери та буксир, захоплені російськими військовими наприкінці листопада в Чорному морі.

«Немає виправдання цьому застосуванню сили, ми закликаємо до спокою та стриманості», – заявив Столтенберґ 3 грудня.

Як заявляв міністр закордонних справ України Павло Клімкін, він має на меті «вимагати не тільки засудження агресії Росії, а й «дієвих заходів» та пропонуватиме «нові елементи взаємодії з альянсом».

Очікується також, що американські дипломати знову заявлять про порушення Росією договору 1987 року про ракети середнього і меншого радіусу дії. США стверджують, що Москва провела випробування і розгортання ракети, забороненої положеннями договору.

Москва неодноразово заперечувала будь-які порушення договору 1987 року, але визнала існування ракети, на яку вказує Вашингтон. Президент Дональд Трамп у жовтні заявив, що має намір вийти з договору.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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