Київ передав в Гаазький суд нові докази видворення українців з Криму – юрист

Прокуратура Автономної республіки Крим і українські правозахисники передали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі нові докази незаконного видворення російськими судами українських громадян з анексованого Криму. Про це 31 січня на прес-конференції в Києві розповів юрист Регіонального центру прав людини Віталій Набухотний, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Предметом нашого останнього повідомлення в Міжнародний кримінальний суд є справа колективного видворення 23 громадян України. Ці громадяни поїхали в Крим, щоб проводити певні будівельні роботи. Після того, як вони почали ці роботи в Євпаторії, до них прийшла окупаційна поліція і винесені їм адміністративні протоколи про те, що вони повинні залишити територію Криму в зв’язку з відсутністю патенту на проведення робіт», – зазначив Набухотний.

За його словами, в цей же день російські силовики приїхали до українців на будівництво і затримали. Пізніше їх висадили на адміністративному кордоні з материковою Україною.

Набухотний додав, що за час російської анексії Криму правозахисники зафіксували 2425 незаконних видворень з Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.