Сенатори США підготували нові санкції проти Росії – Reuters

У США сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Боб Менендес підготували проект нових санкцій проти Росії. Як передає агенція Reuters, він передбачає покарання Росії за втручання у вибори в США і за агресію в Україні шляхом введення санкцій проти банківського, енергетичного сектора і зовнішнього боргу Росії.

Законопроект Ліндсі Грем і Боба Менендеса має бути представлений сьогодні, і повинен пройти Конгрес і бути підписаний президентом Дональдом Трампом, перш ніж стати законом.

Як пише Reuters з посиланням на офіс Менендеса, пропонований законопроект є більш жорсткою версією попереднього документа, який пропонували два сенатори, але який втім не був ухвалений.

Заступник голови Міжнародного комітету Сенату США демократ Боб Менендес заявив, що Конгрес потребує дій для реагування на гуманітарну кризу в Сирії, де Росія підтримує президента Башара Асада, і на агресію Москви щодо України, включно з «постійним руйнуванням міжнародних норм».

Республіканець Ліндсі Грем, у свою чергу, заявив: «Наша мета – змінити статус-кво і запровадити вагомі санкції та заходи проти путінської Росії. Він (Путін – ред.) повинен припинити втручатися у виборчий процес в США, зупинити кібератаки на американську інфраструктуру, вивести Росію з України і припинити спроби створити хаос у Сирії».

Напередордні британська газета Financial Times повідомила, що США і Євросоюз близькі до погодження нових санкцій проти Росії, які будуть запроваджені через захоплення українських кораблів у Керченській протоці. 18 лютого голови дипломатичних відомств країн Євросоюзу повинні будуть обговорити питання про запровадження нових санкцій.