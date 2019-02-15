У ЄС погодилися заморозити активи і видачу віз росіянам, причетним до захоплення моряків України

Дипломати Європейського союзу погодилися заморозити активи і заборонити видачу віз низці росіян, причетних до захоплення і затримання 24 українських моряків під час інциденту у Керченській протоці в листопаді минулого року. Кілька джерел, знайомих з переговорами, повідомили про це сьогодні Радіо Свобода.

Точна кількість осіб, які підлягають санкціям, наразі невідома. Орієнтовно може йти мова про вісьмох осіб, які є або російськими офіцерами, причетними до інциденту в Керченській протоці, або ж – російськими суддями, що виносили рішення у справі українських військовополонених.

Останнє обговорення санкцій щодо Росії через ситуацію в Керченській протоці було провалене в грудні минулого року через спротив представників Франції, Німеччини та Італії. Однак, за словами дипломатів, подальше затримання морських екіпажів Росією об’єднало країни ЄС в питанні про додаткові обмежувальні заходи щодо Росії.

Питання безпеки в районі Азовського моря міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять на Раді ЄС у понеділок, 18 лютого. Очікується, що санкції проти Росії будуть схвалені до кінця поточного місяця.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​