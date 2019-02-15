Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять питання безпеки в районі Азовського моря

Питання безпеки в районі Азовського моря обговорять міністри закордонних справ країн Євросоюзу на Раді ЄС у понеділок, 18 лютого. Інформація про запланований захід оприлюднена на сайті Ради Євросоюзу.

Відзначається, що Рада проведе «всебічну дискусію щодо України, включаючи майбутні вибори, процес реформ і ситуацію з безпекою».

«Вони обговорять також ситуацію і навколо Азовського моря та зростання мілітаризації в регіоні, соціально-економічну підтримку, яку ЄС міг би надати регіону, і те, як забезпечити вільне і безперешкодне проходження Керченською протокою», - йдеться в матеріалах до засідання, поширених в Брюсселі, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Чиновник ЄС, імені якого інформагентство не називає, представляючи журналістам порядок денний Ради, повідомив, що глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні запропонує міністрам «додаткові заходи, що стосуються регіону».

Читайте також: «Піратська зона» біля берегів окупованого Криму: що відомо про «сіру зону» в Чорному морі

Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк повідомив раніше, що на цій зустрічі можуть узгодити додавання нових громадян Росії в список санкцій ЄС у зв’язку з інцидентом в Керченській протоці, коли ФСБ захопила українські військові кораблі і їх екіпажі.

«Дипломати ЄС все ще обговорюють сьогодні питання про додавання росіян в список санкцій у зв'язку з подіями в Азовському морі. Швидше за все, він буде готовий в кінці цього місяця », - написав Йозвяк в п'ятницю.

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив у січні, що Сполучені Штати та Європейський Союз координують плани щодо запровадження додаткових заходів щодо Росії, якщо вона не відпустить незаконно ув’язнених українських моряків і не припинить чинити перешкоди вільному судноплавству в Азовському морі.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​